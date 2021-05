Toulouse : un homme tabassé pour avoir fait un jeu de mots

publié le 21/05/2021 à 21:38

Il y a un an, un homme se faisait rouer de coups pendant une partie de pétanque à Toulouse, pour avoir fait une blague lors d'un pari. La victime s'en était sortie avec deux poignets cassés et 30 jours d'ITT. Ses agresseurs viennent d'être interpellés cette semaine.

Les faits remontent à un an, un homme de 47 ans s'est fait tabasser et attaquer au couteau par deux hommes de 37 et 38 ans, avec lesquels il participait à une partie de pétanque dans le secteur de Saint-Simon, à Toulouse. Le quadragénaire avait alors lancé un défi pour de l'argent, rapporte France Bleu. "Je vous parie que je vais faire 200 pompes !" : ses deux compagnons de jeu parient.

Fier de sa blague, l'homme retire ses chaussures et dit : "Je viens de faire mes 2 sans pompes". Un jeu de mots qui est très mal passé puisque les deux parieurs se sont mis à le frapper violemment et lui ont également porté des coups de couteau à la tête, précisent nos confrères. La victime se retrouve avec des plaies au crâne et les deux poignets cassés. 30 jours d'ITT lui seront prescrits.

Un an après les faits, les deux trentenaires ont été identifiés par les policiers de la sûreté urbaine. Issus d'une communauté de gens du voyage, ils ont été interpellés ce mardi 18 mai et doivent être jugés en comparution immédiate.