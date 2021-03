PSG : ce que le club va faire pour renforcer la sécurité après les cambriolages

publié le 16/03/2021 à 11:49

Après le double cambriolage survenu dimanche 14 mars, le Paris Saint-Germain a décidé renforcer la sécurité des joueurs en faisant appel à des gros bras de la sécurité privée. En marge de la rencontre perdue par le PSG face Nantes (1-2), près de 500.000 euros de bijoux ont été dérobés chez l'Argentin Angel Di Maria alors que sa famille était présente ; le père du capitaine brésilien Marquinhos a quant a lui été séquestré à son domicile. Il est temps de rassurer le groupe.

La sécurité des joueurs et des entourages, c'est une problématique qui a toujours été centrale au PSG. En 2015, lors de la vague d'attentats qui avait touché la capitale, une émotion, une peur considérable avaient légitimement touché les joueurs et leurs familles. Le club avait alors déployé un large dispositif, avec des vigiles se relayant 24h sur 24 devant chaque domicile.

Mais avec le temps, la menace diminuant, il avait été demandé aux joueurs de participer aux dépenses, en continuant d'avoir recours aux entreprises de sécurité en contrat avec le club ou d'assurer eux-mêmes leur sécurité. Neymar ou Kylian Mbappé ont notamment toujours répondu favorablement.

Certains joueurs ont peut-être pris plus de liberté

En revanche, d'autres joueurs sud-américains comme Leandro Paredes, Angel Di Maria et Mauro Icardi, très claniques et libres de partager leurs moments de loisir, ont peut-être pris plus de liberté, exposant à volonté leurs moments de loisirs sur les réseaux sociaux, dans des habitations aux larges surfaces, exposées et difficiles à sécuriser.

Après les incidents de dimanche soir, le club a décidé de remettre à disposition des joueurs l'ensemble de son dispositif de sécurité.