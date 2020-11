Cahors : tirs de cocktails molotov contre un commissariat

et AFP

publié le 28/11/2020 à 20:22

Le commissariat de Cahors (Lot) visé par plusieurs engins incendiaires. Vendredi 27 novembre, vers 22h, "au moins trois cocktails molotov ont été lancés depuis la rue dans la cour du commissariat", a indiqué à l'AFP le secrétaire régional d'Alliance Police nationale Philippe Lavenu.

"Un véhicule particulier a été entièrement brûlé et un véhicule de police et un autre véhicule particulier ont été endommagés", a-t-il ajouté. Le représentant syndical a assuré qu'il n'y avait eu aucun blessé dans cette attaque et que pour l’heure, la police n'a relevé "aucune revendication ni rien qui pourrait laisser penser à un mobile, comme un démantèlement de trafic récent ou une interpellation particulière".

"Ce n'est pas à qui que ce soit, avec des moyens de guérilla, de se faire justice", a souligné M. Lavenu, évoquant une explication possible liée au contexte de plusieurs affaires mettant en cause des policiers. De fait, la vidéo de violences policières contre un producteur de musique parisien a suscité une vague d'indignation jusqu’au sommet de l'État. Le président Emmanuel Macron avait même dénoncé vendredi une "agression inacceptable".

Le préfet condamne "fermement" une agression "criminelle"

Une enquête a été ouverte et confiée à "la direction départementale de la sécurité publique et (au) SRPJ de Toulouse" par le procureur de la République de Cahors, a indiqué la préfecture du Lot. Le préfet a condamné "fermement" cette agression "criminelle" qui vise "une institution de la République".