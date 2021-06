Bygmalion : "Tout le monde ment et personne ne s'accorde sur rien", ironise la procureure

Bygmalion : "Tout le monde ment et personne", assure la procureure

Au palais de justice de Paris, c'est de la campagne électorale de Nicolas Sarkozy en 2012 qu'il est question, et de ce plafond de dépenses qui a explosé. La procureure a fait un réquisitoire au vitriol ce jeudi 17 juin matin, dénonçant une fraude massive. L'important c'était de gagner à tout prix.

La procureure commence par planter le décor dantesque d'une campagne qui s'affole : "Rien n'était assez beau, rien n'était assez grand. On fait venir de métropole des parapluies pour les 10.000 personnes d'un meeting à la Réunion, on déploie des grues vidéos, on construit des gradins bleus blancs rouges", énumère-t-elle.

"Il faut faire gagner le champion alors on piétine les règles" : des dépenses complètement erratiques, de faux devis signés des mois après, des centaines de preuves détruites : rien ou presque n'a été retrouvé, malgré 36 perquisitions. La procureure prend un malin plaisir à rappeler ce qu'en a dit la directrice des ressources de l'UMP : "Je ne dirais pas que ces documents ont disparu, je dirais qu'ils n'ont pas été retrouvés".

Aujourd'hui on ne sait toujours pas qui a ordonné cette fraude. "10 prévenus sur 14 n'ont rien vu, rien su. Tout le monde ment et personne ne s'accorde sur rien", ironise la procureure. Qui, quand, comment ? "Je suis magistrate, pas romancière. Je ne vais pas combler les trous noirs, mais c'est bien une responsabilité collective que vous allez juger", a-t-elle déclaré.

Il reste encore trois heures de réquisitoire et on devrait connaître les peines demandées dans l'après-midi.