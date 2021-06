Dans le procès Bygmalion, c'est une audition très attendue qui a eu lieu ce mardi 15 juin: celle de Nicolas Sarkozy. Dans ce dossier, l'ancien président est poursuivi pour financement illégal de campagne. Il n'avait, jusqu'ici, pas mis les pieds au palais de justice. À la barre, il s'est rattrapé et défendu.



Nicolas Sarkozy a tenu la barre plus de quatre heures. Aucun signe de fatigue ; l'ancien président était prêt à le répéter sur tous les tons : il n'a rien à voir avec cette faute, ce n'est pas lui qui a géré l'organisation de sa campagne. "Vous croyez que je n'avais que ça à faire, moi, de m'occuper de la sono, des bus ou des meetings ? Soit j'étais à l'Élysée, soit j'étais sur les routes." Premier mouvement d'épaule, les devis ne passaient pas par ses mains, dit-il, ses épaules tressaillent à nouveau. "Vous avez déjà vu Chirac vérifier les factures ?" Cette fois, ce sont ses talons qui claquent. Le prévenu prend toute la salle à partie : l'huissier, le public.

