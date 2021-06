Britney Spears : son ex-mari Kevin Federline s'exprime sur sa tutelle

Après sa sœur Jamie Lynn Spears, Britney Spears reçoit le soutien public de son ex-mari Kevin Federline. Le 23 juin dernier, l'interprète de Toxic s'est adressée à la justice californienne pour réclamer la levée de la tutelle dont elle fait l'objet depuis 2008.

Kevin Federline s'est exprimé via son avocat Mark Vincent Kaplan au magazine américain People. La meilleure chose pour leur mère [en parlant des deux fils de la chanteuse] c'est qu'elle soit heureuse et en bonne santé. Et ce, peu importe qu’elle soit sous tutelle ou non. Si elle est capable de se gérer d'une manière où elle ne se met pas en danger elle-même ou ses enfants s'ils sont sous sa garde, Kevin est très à l'aise avec l’arrêt de la tutelle", peut-on lire dans le communiqué.

C'est la première fois que le danseur américain, marié pendant de 2004 à 2007 à Britney Spears, s'exprime sur sa mise sous tutelle. Ils sont tous les deux les parents de Sean Preston (15 ans) et Jayden James (14 ans). "Bien évidemment, Kevin respecte Britney et lui souhaite le meilleur, car lorsqu'elle atteint le meilleur, c'est aussi le meilleur pour ses enfants. Ils aiment leur mère et il souhaite qu'ils entretiennent une relation saine et solide", ajoute l'avocat Mark Vincent Kaplan.