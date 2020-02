Bretagne : l'ex-élue Catherine Blein condamnée pour apologie du terrorisme

publié le 07/02/2020 à 01:13

Poursuivie pour apologie du terrorisme, Catherine Blein, conseillère régionale et ancienne membre du Front national, a été condamnée à un an de prison avec sursis et à une inéligibilité de trois ans, ce jeudi 6 février.

Après l'attaque de deux mosquées à Chirstchurch, en Nouvelle-Zélande le 15 mars 2019, l'ex élue Front national avait réagi à cette actualité dans un tweet : "Tuerie en New Zealand : œil pour œil...". Supprimé quelques heures plus tard, le message avait déjà enflammé la Toile, rappelle France Bleu.

À la suite de ce message, la plateforme Pharos avait recueilli 89 signalements et quatre plaintes dont celle du président du Conseil régional de Bretagne.

Face aux juges le 28 novembre, Catherine Blein avait reconnu "une réaction peut-être un peu épidermique" et a assuré avoir voulu faire "un constat, un parallèle, avec un attentat contre des chrétiens dans une église copte, en Égypte, un an auparavant", insistant sur le fait qu'elle n'avait "pas de problème avec les musulmans, j'ai un de mes très bons amis qui est musulman."

Un peu avant les élections législatives de 2017, Catherine Blein avait alors été exclue du Front national pour des propose islamophobes et homophobes.