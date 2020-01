Un manuel d'histoire impute les attentats du 11 septembre à la CIA

New York, le 11-Septembre 2001.

publié le 20/01/2020 à 19:17

"C’est dans ce contexte qu’est créé Al-Qaïda (…) qui commet le quadruple attentat terroriste du 11 septembre 2001 à New York et Washington. Cet événement mondial -sans doute orchestré par la CIA (services secrets sic) pour imposer l’influence américain au Moyen-Orient ?- touche les symboles de la puissance américaine sur son territoire." C'est à la page 204 du manuel Histoire du XXe siècle en fiches, aux éditions Ellipses, destiné aux étudiants de Sciences Po et des classes préparatoires, que l'on retrouve cette phrase, insinuant que les services du renseignement américains ont joué un rôle dans l'organisation du 11 septembre.

Repérée par Conspiracy Watch, cette incise, qui évoque donc une possible théorie du complot, a suscité une vive polémique, contraignant l'éditeur à se justifier et à se défendre. Cette phrase "portant à confusion" aurait ainsi "échappé" à la vigilance des relecteurs, a ainsi assuré le directeur général des éditions Ellipses, Brieuc Bénézet. Consterné, il a aussi ajouté qu'il "ne soutient pas du tout les théories du complot".

Mais si l'incise a choqué, elle n'a fait aussi que donner corps à la théorie du complot selon laquelle les services secrets américains auraient participé aux attentats terroristes du 11 septembre, et à laquelle même en France de nombreux jeunes semblent croire. Un sondage Ifop datant de février 2019 démontrait que 21% des Français de moins de 35 ans adhéraient à cette idée.