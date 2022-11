Le 5 octobre 2020, l'homme de 43 ans se rend chez son ophtalmologue pour un simple contrôle de sa vue et pour obtenir des lunettes de repos. Mais dès qu'il arrive devant son médecin, le Marseillais sent qu'il se passe quelque chose d'anormal : "La première chose qu'il me dit, c'est 'assied toi, colle ton front et ne bouge pas'. Je l'interpelle et le lui dis 'laissez moi vous expliquer pourquoi je viens'.

Malgré les explications, le médecin envoie dans les yeux de son patient un laser censé soigner la cataracte, une maladie dont ne souffre pas le Marseillais : "Je lui ai demandé 'à chaque fois que vous appuyez sur le bouton, qu'est-ce que ça fait ?'. Il me dit 'je fais des trous, ta vision va se dégrader, et il va falloir que je t'opère', et il m'a appelé Frédéric. Le lendemain, je me suis réveillé, j'étais aveugle."

Grâce à de lourdes opérations, l'homme a pu retrouver en partie la vue, mais sa vie est bouleversée à tout jamais : "Je suis dans l'événementiel, je gagnais très bien ma vie et là c'est la galère". Le quadragénaire réclame que l'ophtalmologue soit suspendu de ses fonctions.

