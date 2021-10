Comment les délais de rendez-vous chez les ophtalmologues ont été réduits

Depuis des années, le manque d'ophtalmologues posait problème pour la qualité des soins des Français. Ce fléau est désormais révolu puisque le syndicat national de ces professionnels dévoile ce vendredi 8 octobre que les délais pour obtenir un rendez-vous ont été nettement raccourci.

En l'espace de deux ans, les patients ont gagné 16 jours pour une prise de rendez-vous et désormais, la moitié d'entre eux sont obtenus en moins d'un mois. Il faut toutefois s'armer de patience dans encore 3% des cas, où l'attente demeure supérieure à six mois. Cette tendance est sensible dans presque toutes les régions, avec un record en Bretagne, où les délais se sont raccourcis de plus de trois mois.

Pour être servi le plus vite possible, il faut mieux habiter à Paris avec seulement 11 jours d'attente pour avoir un rendez-vous contre 83 à Montpellier. Ces progrès dans la filière sont dus à la collaboration des médecins avec les orthoptistes.

Les professionnels de santé effectuent la première partie de la consultation, accueillent le patient et contrôlent sa vue, avant que l'ophtalmologue ne prenne ensuite le relais pour l'interprétation des résultats. Il réduit ainsi de moitié la durée de la consultation et peut voir plus de patients dans une journée.