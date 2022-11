Un nouveau féminicide en France. Selon le procureur d'Aix-en-Provence Jean-Luc Blachon, une femme de 34 ans est décédée à la suite "des multiples coups" portés par son mari mercredi dans leur domicile à Berre-l'Etang, dans les Bouches-du-Rhône.

D'abord retrouvée inanimée par les secours qui ont tenté "de la réanimer sans succès", cette femme, mère de deux enfants, est morte peu avant 16 heures mercredi 9 novembre.

Son époux, âgé de 43 ans, a quant à lui été arrêté et placé en garde à vue par la gendarmerie nationale après avoir brièvement pris la fuite, en voiture puis à pied après un accident, a indiqué le procureur de la République. L'époux a reconnu les faits et expliqué avoir "frappé à de multiples reprises son épouse à coups de poings et de pieds, persuadé qu'elle pratiquait sur lui des actes de sorcellerie", rapporte le procureur.

D'après le rapport d'examen psychiatrique, le mis en cause était atteint "d'une psychose délirante" lorsqu'il est passé à l'acte et présente "un état psychiatrique instable" également "évoqué par ses proches".

