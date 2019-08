publié le 16/08/2019 à 10:56

C'était une fausse alerte, mais elle a pourtant entraîné un déroutement de l'avion. Un appareil Air France, qui effectuait un trajet Paris-Madrid avec 135 passagers à son bord, a été obligé de se poser à Bordeaux après le déclenchement d'une alarme. Elle signalait un risque de dépressurisation de l'avion, qui n'a pourtant pas été avérée une fois au sol.

"C'est simplement un principe de précaution et d'application des procédures de la compagnie et du constructeur Airbus, a expliqué le service presse d'Air France joint par RTL.fr. Il y a une alarme qui s'est déclenchée, et la procédure est de descendre sur le premier terrain disponible, qui était Bordeaux. L'avion a atterri normalement, les passagers ont débarqué normalement."

"Le déclenchement intempestif fait suite à une pièce défectueuse devant être changée. Le temps de faire ces vérifications, on a préféré envoyer un nouvel avion qui est en route depuis Paris, a ajouté la compagnie. Il va ré-acheminer les clients auxquels on a remis des bons de rafraîchissement. Le nouveau départ est prévu à 13 heures pour une arrivée à 14 heures à Madrid." Avec plusieurs heures de retard : l'arrivée était initialement prévue à 9h05.