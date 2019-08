publié le 16/08/2019 à 07:38

Mohammed Lakel est aujourd'hui au centre de rétention de Lesquin, depuis une dizaine de jours. Cet homme algérien de 45 ans est arrivé en France il y a 7 ans. Il n'a toujours pas de titre de séjour mais il s'est très bien intégré.

Mohammed est notamment jardinier bénévole dans une paroisse de Roubaix, il travaille pour plusieurs associations comme le Secours Catholique. Mais, pour lui, l'heure de l'expulsion arrive. Il n'a pas envie de retourner en Algérie, un pays où il dit ne plus rien avoir à voir. "Je souhaite vivre dignement, tranquillement. Sans espoir on ne peut pas vivre" raconte l'homme de 45 ans au micro de RTL. Il poursuit, "j'ai confiance, parce que je n'ai pas fait de mal."

Il reçoit tous les jours des dizaines de visiteurs, qui se mobilisent pour sa régularisation. Parmi eux, des élus politiques comme David Cormand, secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts qui lui a rendu visite le jour de la commémoration des 75 ans du débarquement de Provence. "D'un côté on commémore le courage d'hommes qui venaient d'Afrique. Aujourd'hui on traite avec assez peu de considération ces hommes et ces femmes qui viennent du même continent."

Face à ces soutiens, la préfecture du Nord a réagi, elle affirme que les éléments fournis par les associations ne permettent pas de suspendre la mesure de rétention de Mohamed et qu'elle irait au bout de la procédure à son encontre.