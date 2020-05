Biarritz : une octogénaire expulsée de chez elle

publié le 14/05/2020 à 19:22

Alors que les expulsions locatives sont toujours suspendues en raison de la crise sanitaire, France, 83 ans, a eu la désagréable surprise de se retrouver à la rue après être rentrée de ses courses. Sous la pluie, elle trouvé sa porte close et ses affaires sur le palier.

C’était lundi 11 mai, le jour même du déconfinement comme le relève le journal Sud-Ouest. France se retrouve donc devant chez elle, expulsée, sans aucune base ou justification juridique.

Son avocate Véronique Decis raconte : "Elle sort de son domicile pour faire des courses et rencontrer une amie et, quand elle revient, toutes ses affaires sont dans le hall d’entrée de l’immeuble, ses vêtements, son frigo, sa poubelle. C’est charmant. Et les serrures ont été changées, elle ne peut plus rentrer chez elle. C’est une dame qui a 83 ans."

La raison donnée pour le propriétaire est "qu’elle devait partir parce qu’il y avait des locataires qui allaient arriver pour la saison. Même quand on a des squatteurs qui s’installent chez vous, vous ne pouvez pas les évincer et le faire partir de vous-même. Il vous faut une ordonnance, vous envoyez l’huissier ou la police. Ce n’était pas le cas de ma cliente, ce n’était pas un squatteur."

Très secouée, même épuisée par cette expulsion qu’elle juge injustifiée, France a été relogée provisoirement chez des amis. C’est un abri précaire évidemment. Son avocate a donc engagé un recours en référé contre son propriétaire afin qu’elle puisse tout simplement retrouver son logement.