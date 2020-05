et AFP

publié le 14/05/2020 à 03:22

Un homme a percuté un policier avant d'être blessé d'une balle dans le bras et maîtrisé par les forces de l'ordre, a-t-on appris mercredi de sources concordantes. L'accident a eu lieu sur l'A16 dans la nuit de mardi à mercredi à proximité de Dunkerque, dans le Nord.

Les secours sont intervenus aux alentours de minuit et demi près de Loon-lage "pour un accident impliquant un policier percuté par une voiture lors d'un contrôle routier. Le forcené a été maîtrisé et blessé par balle au niveau du bras", ont indiqué les pompiers dans un communiqué. Les "deux victimes ont été transportées à l'hôpital", ont-ils ajouté, précisant que le policier n'était que "légèrement blessé".

Selon les premiers éléments de l'enquête, l'individu de 27 ans, d'origine irakienne, était stationné sur la bande d'arrêt d'urgence lorsqu'il a été approché par des agents de la police aux frontières qui le soupçonnaient "d'être impliqué dans des activités de passeurs de migrants", a déclaré le procureur de Dunkerque Sébastien Piève.

"Les éléments recueillis permettent d'envisager" que le mis en cause a alors "réagi de manière hostile, percutant volontairement" l'un des policiers, a poursuivi le procureur, souhaitant "rester prudent" alors que "le mis en cause n'a pas encore été entendu" sur sa version des faits. L'individu "semblait transporter" des migrants au moments de l'incident, mais "ces personnes ont pris la fuite à la faveur du contrôle et du tumulte qui a suivi", a-t-il ajouté.

L'homme pourrait être poursuivi "pour tentative d'homicide aggravée" sur personne dépositaire de l'autorité publique, ainsi que pour "aide à l'entrée et au séjour irrégulier" d'étrangers.