Belgique: l'ex-femme de Marc Dutroux totalement libre en fin de semaine

Michelle Martin va sortir de prison, a-t-on appris ce mercredi 24 août. La Belge de 62 ans a purgé 16 des 30 ans de prison auxquels elle avait été condamnée en 2004 après avoir été reconnue coupable d'avoir activement participé aux séquestrations par son ex-mari de six fillettes en 1995 et 1996, dont quatre sont mortes.

En août 2012, elle avait déjà obtenu une libération conditionnelle, une mesure qui avait suscité à l'époque un tollé, l'opinion publique belge traumatisée par cette affaire criminelle, la pire de l'histoire du royaume. Auparavant, elle a divorcé en 2003 de Marc Dutroux, condamné à perpétuité.

Une libération qui suscite l'indignation des familles des victimes. "C'est quand même difficile... Surtout un jour comme aujourd'hui. Il y a tant d'années, le 23 août, An a été arrachée à nos vies. Tout devient encore plus difficile quand on reçoit une lettre du tribunal qui dit que les conditions liées à la liberté conditionnelle de Martin sont abandonnées", a réagi mardi Paul Marchal, père de l'une des victimes, sur sa page Facebook.

