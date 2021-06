Belfort : une femme de 232 kg bloquée dans l’ascenseur de son immeuble

Une habitante de Belfort, souffrant d'obésité morbide, s'est retrouvée coincée dans l'ascenseur de son immeuble mercredi 16 juin, avant d'être libérée par les pompiers, les équipes de Territoire Habitat et les techniciens d'Otis.

Les faits se sont déroulés rue André-Parant à Belfort, aux alentours de 19h30 mercredi, lorsque les pompiers ont été appelés pour venir secourir une femme de 232 kilos, bloquée avec son fils dans l'ascenseur, relate L'Est Républicain. L'appareil s'est arrêté à une dizaine de centimètres de hauteur du rez-de-chaussée, alors que la Belfortaine descendait de son appartement, situé au 10e étage.

Les pompiers et les techniciens d'Otis sont parvenus à faire sortir la femme et l'enfant. Toutefois, l'ascenseur n'a pas pu être réparé dans la soirée. Par conséquent, en raison de son poids, la femme n'a pas pu regagner son logement via les escaliers. Elle a donc été emmenée, en compagnie de ses quatre enfants et de leurs chiens, à l'hôtel pour la nuit, précisent nos confrères.

L'ascenseur fonctionne de nouveau depuis ce jeudi et Territoire Habitat a assurer chercher un logement plus adapté pour cette locataire.