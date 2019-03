Bayonne : un salarié vole un million d'euros de jeux vidéo

publié le 27/03/2019 à 13:31

Jérôme, salarié d'une société chargée d'approvisionner les grandes surfaces du sud-ouest de la France en jeux vidéo, a été présenté au tribunal de Bayonne mardi 26 mars pour vols et abus de confiance, rapporte France Bleu. Pendant 5 ans, l'employé a conservé une partie des stocks fournis pour les revendre à prix cassés, en profitant du réseau de receleurs d'un complice.



Sa manière d'agir était la même à chaque fois. Au moment où il livrait les cartons de produits neufs et emballés aux grandes surfaces, il en gardait pour lui même un certain nombre. Les commerces n'y voyaient que du feu en raison du volume important des livraisons et du faible contrôle en interne.

L'homme de 44 ans a été pris la main dans le sac en juin 2012, par le directeur du Carrefour-Market de Saint-Jean-Pied-de-Port, dans les Pyrénées-Atlantiques. Entre 2008 et 2012, ce salarié est parvenu à voler et revendre plus de 30.000 produits issus de 60 commerces différents. Le préjudice s'élève à plus d'1,3 million d'euros dans lequel il aurait dégagé 800.000 euros de bénéfices, selon les enquêteurs de la gendarmerie de Mauléon.

La substitut du procureur de la République a demandé des peines allant de six mois de prison avec sursis, à trois ans de prison dont deux ans ferme pour le chef du réseau de receleurs. Une partie des avocats de la défense a plaidé la relaxe.