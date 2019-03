publié le 10/03/2019 à 13:44

Cette vidéo, postée sur Facebook, fait le buzz. Samedi 2 mars, un homme fait ses courses dans un Casino Shop, à Gonesse (Val-d'Oise). Au moment de payer, l'homme vole discrètement une boîte métallique près de la caisse. Une boîte qui n'est autre qu'une cagnotte pour financer les soins de Tylian, un petit garçon de 6 ans, atteint d'une paralysie cérébrale, une maladie invalidante.



Le responsable du supermarché a diffusé les images sur le net, en demandant à l'auteur des faits de rendre son butin. Posée sur Facebook, la vidéo dépasse le million de vues et scandalise les internautes. "Honteux et lamentable !", "C'est immonde de faire ça, j'espère qu'il sera retrouvé !" disent les commentaires.

La cagnotte devait aider ses parents à financer une série d'opérations en Allemagne. Fabrice Belorgey, le gérant du magasin ne décolère pas. "Pour moi, il vole à un enfant, aux parents, à l'association et à tous les clients généreux qui ont mis dans la cagnotte. C'est ignoble, on n'arrive pas à mettre les mots pour qualifier ce vol", déclare-t-il.

50.000 euros, c'est ce dont Tylian a besoin pour voir sa motricité progresser. "Plus il va grandir, plus sa maladie va prendre de l'ampleur et déformer les os et les jambes", explique Jennifer Baudelot, sa mère. "Si on laisse comme ça, il risque de se retrouver en fauteuil roulant permanent".



Une plainte du magasin a été déposée. En attendant, une cagnotte en ligne est disponible pour aider la famille. Elle a déjà récolté plus de 3.000 euros.