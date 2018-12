publié le 19/12/2018 à 14:46

Certains appellent ça le destin ou le karma, d'autres le retour de flamme. Dans la région de Limbourg en Belgique, un homme s'est introduit dans le hangar d'un supermarché Spar pour dérober des bières. En tentant de prendre la fuite, le voleur est resté coincé au portail du hangar, la tête en bas.



L'enseigne autrichienne a filmé toute la scène grâce à une caméra de surveillance et diffusé les images plutôt drôles sur Facebook. On y voit l'homme, courir vers le portail pour s'échapper, une caisse de bière à la main. Après avoir escalader un étalage, il commence par enjamber le mur, puis la grille. C'est alors que son pantalon reste accroché sur les pointes du portail et le voleur se retrouve bloqué, la tête en bas.

Commençant à perdre son pantalon, il essaye de l’enlever pour se libérer, en vain. D'après les informations du Sudinfo, l'homme est resté coincé près d'une heure, avant que des passants viennent l'aider à s'extirper de la grille, en prévenant la police au passage. Pas sur que ces quelques bières, valaient le coup d'être ridiculisé de la sorte sur les réseaux sociaux.