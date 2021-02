Bas-Rhin : un homme meurt écrasé par la voiture qu’il réparait

publié le 12/02/2021 à 19:57

Un drame s'est déroulé dans la commune de Schirmeck, dans le Bas-Rhin, jeudi 11 février. Alors qu'il était en train de réparer une voiture sur la voie publique, un homme est mort, écrasé sous le poids du véhicule, qui lui est tombé dessus.

Selon les informations du quotidien régional Les Dernières Nouvelles d'Alsace, la victime, âgée d'une cinquantaine d'années, effectuait des travaux de réparation sur le véhicule et se trouvait en équilibre sur un cric. L'appareil a ensuite basculé et l'homme, un ancien pompier, s'est retrouvé coincé sous sa voiture.

Selon le rapport du Service départemental d'incendie et de secours du Bas-Rhin (SDIS 67), les sapeurs-pompiers ont levé la voiture et tenté de réanimer la victime, qui était en arrêt cardio respiratoire. L'homme n'a pas survécu à ses blessures et a été déclaré mort sur place.