Savoie : un septuagénaire se tue dans le crash de son autogire

publié le 19/01/2021 à 19:51

Un pilote a été retrouvé mort ce mardi 19 janvier dans les Alpes. Après avoir décollé en autogire lundi après-midi, il n'avait plus donné signe de vie. Son corps ainsi que son aéronef ont été retrouvés à 2.200 mètres d'altitude, à quelque cinq kilomètres à vol d'oiseau du lieu de décollage.

Âgé de 70 ans, le pilote originaire de Vendée était un habitué de ce secteur escarpé. Parti d'un altiport de Valloire, l'homme n'était toujours pas rentré plusieurs heures après son décollage. L'un de ses amis a alors donné l'alerte vers 17 heures. Des recherches ont alors été entamées le soir même avec trois hélicoptères de déployés, en vain.

C'est peu après 8 heures ce matin que des secouristes CRS qui survolaient les Alpes en hélicoptère ont repéré l'épave et le corps du pilote à plus de 2.000 mètres d'altitude, non loin du lieu de décollage. La cause de l'accident reste pour l'heure inconnue a indiqué le Major Deléglise, de la CRS d'Albertville, qui a coordonné les secours. Ce dernier a précisé que les conditions météo étaient bonnes lors du vol du pilote. Une enquête a été ouverte par le parquet d'Alberville.