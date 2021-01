Toulouse : un jeune homme fait une chute mortelle dans le métro

publié le 31/01/2021 à 02:35

Un jeune homme est décédé jeudi soir à Toulouse. Ce dernier serait vraisemblablement monté à califourchon sur une rampe de descente de la station Jean-Jaurès, dans le centre-ville, avant de perdre l'équilibre et de chuter de 5 mètres.

Il est peu avant 18 heures jeudi 28 janvier, lorsqu'un homme chute d'environ 5 mètres de haut à la station Jean-Jaurès. Alertés par les usagers du métro, les secours se rendent sur place afin de prodiguer, pendant de longues minutes, un massage cardiaque à la victime, indiquent nos confrères de La Dépêche.

Toutefois, les pompiers et autres membres du SAMU dépêchés sur place n'ont pu que constater le décès de l'homme après 45 minutes d'efforts. Aucun papier n'a été retrouvé sur l'homme, qui semble être âgé entre 25 et 35 ans. Une enquête a été ouverte et les images des caméras présentes dans la station de métro devraient être exploitées afin d'identifier la victime.