publié le 13/09/2019 à 14:37

"On s'est payé Balkany". À la sortie du tribunal, l'avocat d'Isabelle et Patrick Balkany, Éric Dupond-Moretti, a annoncé qu'il ferait appel de la condamnation pour fraude fiscale du maire de Levallois prononcée vendredi. Isabelle Balkany a été condamnée à trois ans de prison ferme sans mandat de dépôt. Son mari, Patrick, a lui été condamné à quatre ans de prison. Son incarcération est immédiate.

"Je ne suis absolument pas surpris", a déclaré Maître Éric Dupond-Moretti. Il s'est dit choqué du mandat de dépôt concernant Patrick Balkany. "C'est une humiliation totalement inutile et insupportable", a-t-il poursuivi. Le couple a également été condamné à 10 ans d'inéligibilité.

Il était reproché aux Balkany de n'avoir pas payé d'ISF entre 2010 et 2015, malgré des actifs estimés à 16 millions d'euros annuels minimum. Mais également d'avoir déclaré des revenus amplement sous-évalués entre 2009 et 2014. Au total, les sommes éludées ont été estimées à plus de 4 millions d'euros d'impôts sur le revenu et la fortune, un montant contesté par la défense.

Le second jugement, attendu le 18 octobre, s'annonce plus risqué encore pour le baron des Hauts-de-Seine, contre qui sept ans de prison, l'incarcération immédiate et la confiscation de tous ses biens ont été requis, pour blanchiment et corruption.