BalanceTonPorc : Sandra Muller, créatrice du hashtag, gagne son procès en diffamation

Les faits remontent à 2017. La journaliste Sandra Muller dénonçait le harcèlement sexuel qu'elle avait subi. Ce message a lancé le mouvement "Balance ton porc" et lui a valu un procès en diffamation. Ce mercredi 11 mai, la Cour de cassation a rejeté les pourvois de Pierre Joxe et d'Éric Brion, définitivement déboutés de leurs poursuites en diffamation contre les deux femmes qui les accusent respectivement d'agression et de harcèlement sexuels.

Ces deux affaires, impliquant l'ex-ministre Pierre Joxe et l'ancien patron de la chaîne Equidia Pierre Joxe et d'Éric Brion, sont emblématiques de la vague #Metoo de dénonciation des violences sexuelles. La plus haute juridiction de l'ordre judiciaire a estimé ce mercredi 11 mai que la cour d'appel avait eu raison de considérer que les propos des deux accusatrices reposaient "sur une base factuelle suffisante" pour leur reconnaître "le bénéfice de la bonne foi".

Dans ses arrêts, la Cour ajoute que les propos incriminés, qui datent d'octobre 2017, contribuaient bien à "un débat d'intérêt général sur la dénonciation de comportements à connotation sexuelle non consentis de certains hommes vis-à-vis des femmes". Si le tribunal avait donné raison aux deux plaignants qui s'estimaient diffamés en première instance, la cour d'appel de Paris avait ensuite infirmé ces jugements le 31 mars et le 14 avril 2021. Selon la justice les dénonciations relevaient de la liberté d'expression.

