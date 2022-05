Afghanistan : Radio Begum, le média qui donne la parole aux femmes

Le sujet du jour. Depuis août dernier, des centaines de médias afghans ont été fermés sous la pression des talibans. Dans un paysage médiatique presque effacé, les ondes de Radio Begum émettent toujours, depuis plus d'un an maintenant. Lancée le 8 mars 2021 lors de la journée des droits des femmes, cette radio faite par les femmes pour les femmes, porte les voix de celles que le régime autoritaire souhaite éteindre. Aujourd'hui, Begum permet un espace de liberté et d'expression et reste le seul média à fournir l'accès à l'éducation des jeunes filles.

Pourquoi on en parle ? Comment s'est passé son lancement ? Comment se passent les négociations avec les Talibans ? Quels sont les programmes de la radio ?



L'analyse. "On nous a demandé de mettre un peu en sourdine le petit programme de divertissement qu'on s'était autorisé. On avait fait un programme de concours de poésie et ce programme ne leur plait pas. Parce que des auditrices mais aussi des auditeurs appellent, et les talibans ne veulent plus de connivences, entre hommes et femmes, même via le téléphone", explique Hamida Aman, fondatrice de Radio Begum.

