Avignon : une restauratrice se débarrasse de dealers grâce à Facebook

publié le 12/09/2020 à 03:10

C'est un calvaire qui prend fin grâce aux réseaux sociaux. À Avignon, Aurélie Ségura, la patronne d'un bar-restaurant a réussit à se débarrasser des dealers qui faisaient des affaires devant son établissement, grâce à son profil Facebook. Alors qu'elle appelait la police depuis des mois et qu'il y avait des contrôles, les jeunes délinquants se réinstallaient constamment quelques heures plus tard.

Agressée l'an dernier et à bout, elle a décidé de révéler son histoire le jeudi 3 septembre, dans une vidéo sur Facebook qui a été partagée plus de 11.000 fois. En l'espace de quelques heures, tout s'est arrangé devant son établissement. Cette restauratrice raconte les tristes événements qui ont marqué ces derniers mois : "C'était devenu un enfer avec des insultes à longueur de temps et des coups que j'ai reçu".

Elle explique avoir réalisé cette vidéo car "la veille, j'ai eu une altercation avec un de ses jeunes et des clients de mon bar se sont interposés parce que sinon, ça aurait pu être le drame, on en était pas loin je pense". Deux heures après sa publication sur le réseau social, le préfet est intervenu et elle n'a plus jamais été confrontée aux dealers.

"J'ai reçu énormément de messages de commerçants ou de gens qui sont eux aussi confrontés à ce genre de problème partout en France" affirme Aurélie Ségura qui ajoute qu'"il ne faut pas avoir peur de dénoncer ou prendre la parole pour se défendre".

J’ai personnellement eu sans délai au téléphone cette commerçante et les services de @PoliceNationale d’Avignon vont à nouveau intervenir sans délai sur cette zone afin de mener les opérations de contrôle qui s’imposent https://t.co/ImWVrCd664 — Préfet de Vaucluse (@Prefet84) September 3, 2020