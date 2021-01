Automobiliste tuée à Bayonne : ce que l’on sait du drame

publié le 11/01/2021 à 15:30

Alors qu'elle circulait en plein couvre-feu, une automobiliste a été tuée dans la nuit du dimanche au lundi 11 janvier à Bayonne. Cette femme de 37 ans a foncé dans un véhicule de police qui formait un barrage. Un des hommes en uniforme a alors ouvert le feu. Il est actuellement en garde à vue.

Vers 1h30 du matin, une patrouille de police secours repère un véhicule sur l'avenue du général Soult. L'équipage coince alors la voiture suspecte et deux policiers sortent pour contrôler la conductrice. Le troisième agent reste quant à lui dans la voiture. Une brève conversation s'engage, mais la femme redémarre brusquement et les policiers à pied sont bousculés.

Lors de cette manœuvre, l'un des fonctionnaires est touché aux genoux et la conductrice percute le véhicule de police. Un autre agent dégaine alors son arme de service et fait feu à trois reprises. La femme de 37 ans est touchée et décède des suites de ses blessures.

À la suite de ce drame, deux enquêtes ont été ouvertes : une concernant les coups de feu mortels par l'IGPN, une autre par la police judiciaire. Le procureur de la République de Bayonne Jérôme Bourrier était sur place cette nuit. Ces "faits dramatiques doivent exclure toute précipitation ou instrumentalisation", a-t-il déclaré.