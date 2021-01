Violences urbaines : création d'une nouvelle "force d'appui rapide"

publié le 08/01/2021 à 17:42

La police réfléchit à la création d'une nouvelle unité d'élite nationale pour rétablir l'ordre en cas de violences urbaines. Cette "Force d'Appui Rapide" (FAR) sera composée de 200 CRS spécialement formés et équipés.

Une réflexion a eu lieu en décembre au sein des CRS, afin de répondre à la demande de Gérald Darmanin concernant la mise en place d'une équipe spécifique de maintien de l'ordre et de lutte contre les violences urbaines. Cette nouvelle unité d'élite pourrait être déployée en urgence à toute heure en cas de troubles graves, et n'importe où en France, selon les informations d'Europe 1.

L'idée est d'augmenter les effectifs de la compagnie de CRS numéro 8, basée à Bièvres, en Essonne, dans le sud de la région parisienne, de 200 CRS. Cette unité spéciale interviendra en urgence en cas de violences urbaines, comme le RAID pour les forcenés et les terroristes. Les 200 CRS qui composeront la "Force d'Appui Rapide" seront divisés en deux groupes : chacun sera en alerte pendant 7 jours de suite, 24h/24, et prêt à partir en 15 minutes.

La mise en place de l'unité spéciale prévue pour l'été 2021

Cette unité spéciale sera équipée de moyens spéciaux comme un nouvel uniforme anti-feu, un casque plus léger, et des 4X4 rapides pouvant franchir les barricades. Les futurs "super-CRS" toucheraient une prime spécifique et différente du système actuel.



Les policiers de la compagnie CRS 8 actuellement en poste, doivent se prononcer avant la fin janvier pour postuler dans cette nouvelle unité ou pour demander leur mutation vers une autre compagnie de CRS. Les volontaires pour la "Force d'Appui Rapide" devront par la suite passer des tests pour mesurer leurs aptitudes. La mise en place de cette unité spéciale est envisagée à l’été prochain.