Automobile : les autorités testent un nouveau super radar impitoyable

publié le 16/05/2020 à 11:33

Avec la fin du confinement, les radars pourraient de nouveau crépiter. Ils pourraient d'autant plus s'activer que de nouvelles machines sont testées. Elles s'annoncent déjà redoutables. Après le fameux radar tourelle, voici qu'est discrètement testé ce petit nouveau sur l'autoroute A15 en Île-de-France direction Normandie.

Il a été repéré par le site radars-auto.com. De forme rectangulaire, ce dernier joujou est plus petit que le tourelle, mais il tout aussi impitoyable. Il peut verbaliser en même temps plusieurs infractions : excès de vitesse, non-port de la ceinture de sécurité ou encore téléphone au volant.

L'intérêt par rapport au tourelle, c'est qu'il est plus petit et compact et donc difficilement repérable, à peine 30 cm de large pour 1 m de haut. Il peut être installé en ville sur un mât de 3 mètres. Sa boiîe métallique blindée est équipée de cinq objectifs ainsi qu'un radar en 3D.

Comme il est testé discrètement, son déploiement n'a pas de date officielle, mais il pourrait être lancé dès l'année prochaine. Il pourrait aussi servir de leurre : certaines cabines flasheront alors que d'autres non. Il se pourrait que pour un radar opérationnel, quatre cabines factices soient installées.