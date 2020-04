Confinement : avec un mois de retard, Toyota dévoile sa nouvelle Yaris Cross

publié le 25/04/2020 à 11:05

Malgré le confinement, Toyota a dévoilé un nouveau modèle. Il devait être originalement être présenté au salon de Genève en mars, finalement, il l'a été virtuellement, sur internet.

Il s'agit du Toyota Yaris Cross, un SUV. C'est une nouveauté pour la marque qui arrive sur ce marché très à la mode. Toyota n'est pas tout à fait novice : le constructeur a lancé le R4 il y a 26 ans et 10 millions d'exemplaires vendus.

Cette nouvelle voiture est un croisement, elle a un look de baroudeur avec même une transmission intégrale. Mais ce modèle se veut urbain, compact, comme la petite Yaris. Il est très court avec 4,18 mètres.

La Toyota Yaris Cross est assez sexy alors que ce n'est pas le point fort habituellement de la marque qui joue plus sur la fiabilité. Ce SUV hybride a été conçu et dessiné en Europe. Il sera d'ailleurs produit en France, à côté de Valenciennes. Beaucoup demandent que le made in France soit à l'honneur après le confinement. L'usine a d'ailleurs repris une partie de son activité mardi 21 avril.

L'objectif avec ce modèle est de vendre 150.000 unités par an et affronter de sérieux concurrents comme la Peugeot 2008, la Citroën C3R Cross et le Renault Captur.

Nouvelle Yaris Cross Hybride : un SUV hybride comme vous n'en avez jamais vu ! Êtes-vous prêt pour une expérience 100% urbaine ? 😍



👉https://t.co/mhgE9L16py#Toyota #YarisCross #ToyotaYarisCrossHybride pic.twitter.com/HhZG7RM6e8 — Toyota France (@ToyotaFrance) April 23, 2020