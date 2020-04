Confinement et coronavirus : peut-on laver sa voiture ?

publié le 18/04/2020 à 11:28

La France est confinée depuis plus d'un mois maintenant. De nombreux automobilistes se demandent ce qu'il est ou non autorisé de faire pour entretenir sa voiture, et notamment la laver. Qu'elle circule ou qu'elle prenne la poussière, il est vrai qu'elle a peut-être besoin d'une petite toilette.

Période de confinement oblige, n'espérez pas pouvoir aller faire laver votre voiture dans les stations de lavage encore ouvertes. Car si certains de ces établissements restent en activité c'est uniquement pour assurer l'entretien et l'hygiène des véhicules des personnels soignants.

Pour les particuliers, aller dans une station de lavage n'est pas considéré comme un motif de déplacement jugé essentiel. En cas de contrôle, vous risquez donc une amende. De plus, il est interdit de laver sa voiture, devant chez soi ou dans la rue. Il faudra donc attendre encore un peu avant de faire briller votre voiture de mille feux si vous ne pouvez pas le faire chez vous.

Également dans Auto-Radio :

- Comment bien désinfecter sa voiture ?

- Faut-il aérer sa voiture ?

- Faut-il garder un peu d'essence au fond du réservoir ?