Transformer sa voiture thermique en électrique, c'est désormais possible

publié le 11/04/2020 à 10:27

Il est possible de "rétrofitter" notre voiture. C'est l'art de transformer notre bonne vieille thermique en électrique. Cela fait quelques mois qu'on en parle, c'est enfin légal, un décret vient de paraître au Journal officiel.

Si l'on veut transformer notre Twingo, il faudra se rendre, après de confinement, dans un garage agrée. Le garagiste démontera la mécanique d'origine pour lui substituer un moteur électrique et des batteries. Il y a un double objectif : d'abord redonner une seconde jeunesse à votre Twingo, votre BMW ou votre Peugeot et rouler sans émettre le moindre gramme de CO2.

La voiture ne sera pas plus puissante. L'autonomie est plus réduite qu'une électrique neuve. Il ne faut pas compter plus qu'une petite centaine de kilomètres contre 400 km sur une Zoé neuve. La puissance du nouveau moteur électrique ne doit pas dépasser celle du véhicule transformé. Vous ne pourrez pas installer sur votre 2 chevaux un moteur électrique de Tesla.

Cher au départ, mais économe à l'usage

Le prix varie en fonction du type de véhicule et de la batterie. Pour une Twingo, il faut compter 5.000 euros, 20.000 pour une Austin mini. C'est cher, mais le prix des véhicules électriques reste très élevé, au minimum 16.000 euros, ce qui est un gros frein à l'achat. Le rétrofit, ce n'est pas encore donné, mais on peut espérer que la pratique se démocratise et fasse baisser les prix. D'autant qu'à l'usage, c'est plus économique parce qu'il n'y a pas d'essence à mettre dans le réservoir et qu'il y a peu d'entretien.