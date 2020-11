publié le 23/11/2020 à 14:27

Les témoignages se succèdent à la barre lors du procès de l'attentat déjoué du Thalys d'août 2015. Ce lundi, c'est au tour de l'acteur Jean-Hugues Anglade, présent à bord du train Thalys Amsterdam-Paris avec sa compagne et ses enfants, de raconter ce qu'il a vécu ce 21 août 2015. L'acteur, qui rentrait de week-end, était dans le wagon voisin de celui où est monté Ayoub El Khazzani, muni d'une kalachnikov et de près de 300 munitions.

"Une femme a déboulé dans notre voiture en criant 'he's shooting people, he's shooting people, il tire'", raconte t-il à la barre. L'acteur, qui avait vivement critiqué le personnel du Thalys dans les médias après l'attaque, a expliqué lors du procès qu'un contrôleur et deux hôtesses de restauration sont passés en courant et se sont rués dans le "fourgon", un local qui se verrouille de l'intérieur, situé à l'avant de la voiture.

Pris de peur, l'acteur et d'autres passagers s'y sont précipités, demandant à ce qu'on leur ouvre la porte. "Ils ne voulaient pas. On aurait au moins pu mettre en sécurité les enfants. Ça m'a beaucoup choqué", raconte Jean-Hugues Anglade. "On est restés là, seuls, abandonnés, impuissants. D'où mon mécontentement. On était acculés comme dans une souricière", ajoute t-il.

Le contrôleur, qui s'était enfermé dans le fourgon avec les hôtesses et quelques passagers, s'est expliqué à la barre jeudi. "On pensait que c'était le carnage. J'étais plus moi-même, j'étais comme un animal qui cherche à fuir son prédateur", avait-il témoigné.