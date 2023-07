Ce marin australien se souviendra longtemps de son périple. Partie en avril avec sa chienne Bella de La Paz au Mexique, Tim Shaddock, 51 ans, projetait de rejoindre la Polynésie française, à 6.000km de là, à bord de son catamaran.

Pris dans une tempête quelques semaines après leur départ, l'électronique de l'embarcation des deux compagnons s'est retrouvé trop endommagé pour joindre les secours. Comme le rapporte le New York Times, le marin a survécu en se nourrissant de poisson cru et d'eau de pluie. Il a également eu le réflexe de se protéger du soleil, omniprésent dans cette région à cette période de l'année.

"J'ai juste besoin de repos et de bonne nourriture, car j'ai été seul en mer pendant longtemps", a-t-il confié à la presse, visiblement épuisé mais en assez bonne santé. Il a également indiqué que Bella, sa seule compagne sur le bateau, l'a aidé à supporter les privations de la haute mer. Repérés à plus de 1.200km des côtes le 12 juillet dernier, par le pilote de l'hélicoptère d'un thonier mexicain, Tim Shaddock et sa chienne devraient arriver au Mexique avant d'être rapatriés en Australie.

