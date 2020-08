publié le 03/08/2020 à 08:41

"Je suis bien au Rassemblement national", a confirmé Gilbert Collard ce lundi sur RTL, réagissant à son éviction de la commission nationale d’investiture du Rassemblement national. "Ces commissions m'ennuient. On peut diriger sans être dans une commission", a-t-il ajouté. Marine Le Pen "sait que je m'en fou, je n'y vais pas".

Selon l'eurodéputé, la présidente du parti "devrait faire la chasse aux mauvais génies s'il y en a. Il y en a eu, Philippot par exemple à une époque". Marine Le Pen est-elle la mieux placée pour remporter l’élection présidentielle pour le RN selon l'avocat ? "Oui, à condition qu'elle prenne elle-même toutes les décisions", poursuit Gilbert Collard.

"Marine est une femme de décision, une femme de caractère. Elle est comme toute personne qui dirige et parfois, il faut le reconnaître avec l'épisode Philippot, on n'a pas forcément les meilleurs conseillers. Si elle arrive à imposer sa vision qui est excellente, elle peut et elle doit gagner", ajoute l'eurodéputé.