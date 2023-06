Attaque à Annecy : "Face à la barbarie, on est toujours démuni", réagit le maire de la ville

Jeudi 8 juin, la ville d'Annecy a basculé dans l'horreur. Dans la matinée, un homme a attaqué six personnes, dont quatre enfants en bas âge au couteau, avant d'être interpellé. Les victimes sont désormais hors de danger mais la ville est toujours sous le choc. Un hommage est organisé près du lac par les habitants, ce dimanche 11 juin.

Le rassemblement citoyen est programmé à 11 h, en soutien aux victimes et à leurs proches. Tristesse, incompréhension, colère… Autant de sentiments qu'a mesuré François Astorg, maire d'Annecy : "Il y a eu beaucoup de confusion, de doute et de la colère. Mais face à la barbarie, on est toujours un peu démuni", décrit l'élu. "On ne s'attend jamais à ça et nous sommes, pour beaucoup, des parents."

L'aire de jeux où s'est déroulé le drame est un lieu très fréquenté par les familles de la ville. Lors de ce rassemblement, le maire souhaite faire passer un message de fraternité, de solidarité et d'humanité : "C'est apporter une réponse humaine à ce qu'il s'est passé et que l'on se retrouve ensemble pour partager la douleur qui a été la nôtre."

Aujourd'hui, la vie doit reprendre ses droits François Astorg, maire d'Annecy

"Les enfants vont bien, les victimes vont bien et ça, c'est la meilleure nouvelle qu'on ait pu avoir", continue François Astorg, soulagé. "Aujourd'hui, la vie doit reprendre ses droits et c'est comme ça que l'on va aussi accompagner les Anneciens. Je serai à leurs côtés, à leur écoute avec mon équipe et nous mettrons en place tous les dispositifs nécessaires."

Le maire n'oublie pas les "héros" qui ont permis de repousser l'assaillant hors du parc et d'aider à son interpellation. Certains ont d'ailleurs été conviés au rassemblement : "Ils ont fait preuve d'un courage immense, il faut leur rendre hommage, valoriser ce qu'ils ont fait et ça aussi c'est un travail d'humanité." Quant à l'avenir du parc, pour François Astorg, hors de question de le fermer : "J'y ai vu ma fille grandir, beaucoup d'Annéciens et d'Annéciennes aussi et d'autres le verront demain. Il faut le laisser à l'avenir !"

Pour conclure, l'édile est revenu sur les messages haineux d'ultra-droite qui l'ont notamment visé sur les réseaux sociaux et contre lesquels il a porté plainte : "C'est juste scandaleux. On ne peut pas laisser la haine se répandre comme ça ! Ces personnes qui profitent d'une situation si douloureuse pour faire de la politique, n'ont pas compris vers quoi va l'humanité."



