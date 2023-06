Attaque d'Annecy: un rassemblement citoyen organisé ce dimanche

Des roses et bougies en hommage aux victimes de l'attaque à Annecy.

À Annecy, l'émotion n'est toujours pas redescendue après l'attaque à l'arme blanche qui a blessé six personnes, dont quatre enfants, ce jeudi 8 juin. Les habitants de la ville de Haute-Savoie ont décidé de se retrouver pour un rassemblement citoyen en soutien aux victimes et à leurs proches, ce dimanche 11 juin.

La veille, la procureure d'Annecy Line Bonnet-Mathis a annoncé que le pronostic vital des blessés n'était plus engagé. L'assaillant, un réfugié syrien, a été mis en examen pour "tentatives d'assassinat" et placé en détention provisoire samedi. Les motivations de l'individu n'ont pas encore été découvertes.

"Les Annéciennes et Annéciens, profondément émus par ce drame, pourront se réunir pour ce moment de solidarité et de fraternité", a indiqué le maire de la ville, François Astrog, sur son compte Twitter. Ce rassemblement débutera en fin de matinée.

À l'occasion de ce rassemblement, l'élu de la ville a aussi prévu de rendre hommage à tous ceux qui, pendant l'attaque, ont "agi avec courage et professionnalisme". Lilian, un jeune loueur de pédalos, a notamment repoussé l'assaillant hors du parc.

"C'était de l'instinct, je me suis dit, il faut y aller et à tout prix l'arrêter", a expliqué Lilian au micro de RTL. Le président de la République Emmanuel Macron avait d'ailleurs exprimé sa "gratitude" et sa "fierté" vis-à-vis de ceux qui étaient intervenus dans ce parc d'Annecy face à l'assaillant.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info