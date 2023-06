Attaque à Annecy : quand doit-on se tourner vers un psychiatre pour son enfant ?

Le drame a touché toute la France. Jeudi 8 juin 2023, un homme a poignardé six personnes, dont quatre enfants en bas âge, sur une aire de jeux à quelques pas du lac d'Annecy.

Deux enfants de deux ans et trois ans sont toujours hospitalisés en "urgence absolue" au CHU de Grenoble-Alpes, ce vendredi 9 juin. L'urgence, c'est de sauver les victimes, mais il y aura forcément un travail psychologique important après un tel événement. Il a d’ailleurs déjà débuté pour les personnes blessées et leurs proches. Mais l’attaque a eu une résonnance forte dans la population globale.

"Ne rien dire aux enfants, c’est pire que tout", souligne Hélène Romano, psychothérapeute spécialiste de la prise en charge des traumatismes. "Il faut mettre des mots."

Après un événement aussi choquant, à quel moment doit-on se tourner vers psychiatre quand on a un enfant ? "Quand il y a une rupture dans le développement, c’est un bon repaire pour les parents", explique Hélène Romano. Votre enfant peut changer subitement de façon "hyper adaptée" : devenir très gentil, très calme alors que d’habitude il est difficile à contenir. Il bouge beaucoup. Une rupture dans le développement est un premier indice que l’enfant vit des choses difficiles. C’est très important de ne pas psychiatriser la peur et l’angoisse, d'être présent et donner aux parents des repaires. Les parents ont besoin d’être rassurés".

>> Focus est un podcast d'actualité quotidien. Du lundi au jeudi, Marion Calais et la rédaction de RTL reviennent sur un fait marquant de l’actualité avec les reporters, les correspondants et les experts de RTL. Et le vendredi, c'est Focus Culture avec Anthony Martin et l'équipe de Laissez-vous tenter. Et chaque dimanche, dans Focus Dimanche Mohamed Bouhafsi prend le temps de faire un zoom sur les sujets d’actualité de la semaine et donne la parole à ceux qui la font.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info