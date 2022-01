Assassinat de Philippe Gletty : l'ex-mari de la meurtrière revient sur le moment de ses aveux

7 heures du matin, le 8 mars 2012. Philippe Beau s'apprête à commencer sa journée. Il faut emmener sa fille à son stage et sa femme Bettina au travail. Lui-même, doit se rendre à la gendarmerie : quatre jours plus tôt, le patron de Bettina été retrouvé mort dans la banlieue de Saint-Étienne et, faisant partie du cercle proche de l'entrepreneur, il doit être interrogé.

"Tout le monde se prépare, branle-bas de combat", décrit Philippe Beau dans Les Voix du Crime, au micro de Justine Vignaux. Puis, il aperçoit sa femme dans le salon. "Elle est prête, elle est habillée de pied en cap et je vois qu'elle pleure", poursuit-il. Philippe Beau la rassure immédiatement : "Vous allez vous en sortir, vous êtes une bonne équipe", lui dit-il persuadée qu'elle est encore bouleversée du décès de Philippe Gletty, son patron. "Et là, elle relève la tête, elle me regarde, et elle me dit 'c'est moi qui l'ai tué'."

Dix ans après, c'est encore dur Philippe Beau

La voix de Philippe Beau se brise : "Dix ans après, c'est encore dur." Son premier réflexe est de la questionner. Bettina explique avoir tué Philippe Gletty avec l'une de ses armes, lui qui est collectionneur. Philippe Beau se souvient alors de la perquisition survenue la veille : un gendarme lui avait demandé de confirmer le calibre d'un des revolvers. Un 8 millimètres. "Là je comprends tout de suite pourquoi il m'en a parlé", résume-t-il.

Lorsque sa fille de seize ans l'interroge immédiatement, Philippe Beau fait le choix de ne pas lui dire tout de suite ce que sa mère vient de lui avouer. "Écoute maman est fatiguée, les nerfs lâchent, lui dit-il. Va te préparer, on va t'emmener à ton stage". Aussitôt fait, le couple se retrouve seul. Philippe Beau a une bouffée d'adrénaline. "Dans ma tête, les choses commencent déjà à se précipiter."

Philippe Beau sait qu'il risque lui aussi d'être placé en garde à vue. Il faut que quelqu'un s'occupe de sa fille. Il n'a pas la force d'appeler ses beaux-parents, et missionne son propre frère pour qu'il le fasse à sa place. "Je lui explique et il tombe des nues bien évidemment". Le couple se met ensuite en route vers la gendarmerie.

Je crois être dans un cauchemar Philippe Beau

Sur la route, Philippe Beau insiste : "C'est pas possible, tu n'as pas fait ça." Il enchaîne les questions. "Tu l'as tué seule ? Il y a un complice ?" À chaque fois les réponses sortent rapidement et brutalement. "Je vois qu'elle dit la vérité (...) c'est mécanique mais c'est sincère." Sa vie vient de basculer. "Je crois être dans un cauchemar parce que c'est 24 années de vie communes qui s'effondrent."

A la gendarmerie, Philippe Beau explique ce qui les amène. Bettina est auditionnée. Lui se retrouve seul. Et craque. "C'est vraiment la cocotte minute qui envoie toute sa pression et je me mets à pleurer sur la sur la chaise", explique-t-il.

Philippe Beau est brièvement soupçonné d'avoir été complice de sa femme et même d'avoir tué lui-même Philippe Gletty. Il sera ensuite complètement innocenté. Bettina elle, est condamnée en 2014, à dix ans de prison. Elle est sortie en juillet 2021 sous libération conditionnelle.

