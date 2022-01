Ordre du Temple Solaire : qui est Michel Tabachnik, désigné comme "le 3e homme" de la secte ?

Chef d'orchestre... et d'une secte ? En 2006, le Franco-Suisse Michel Tabachnik est jugé devant le tribunal correctionnel pour "association de malfaiteurs" : il est accusé d'avoir fait partie de la direction de l'Ordre du Temple Solaire (OTS) et d'avoir été impliqué dans la mort de 74 membres de l'organisation. Il sera relaxé en première instance, puis en appel.

Dans la seconde partie des Voix du Crime consacrée à cette affaire, Alain Vuarnet, qui a perdu sa mère et son frère dans un des massacres de l'OTS, revient sur le procès mouvementé de celui qui a été qualifié de "troisième homme" du mouvement. "C'est lui qui avait écrit Les Archers, une littérature ésotérique qui a été enseignée à tous les membres de cette secte", explique Alain Vuarnet.

Passionné de philosophie et de spiritualité, Michel Tabachnik est surtout un chef d'orchestre renommé qui s'est produit dans le monde entier. Il a notamment collaboré avec le célèbre compositeur Pierre Boulez, qu'il appelle "son père spirituel".



Comme le rappelle Le Temps, Michel Tabachnik a perdu sa femme dans un des massacres de l'OTS. Il se dit aussi victime, et plaide la naïveté. "Je me suis laissé faire, car j'avais été conditionné par Di Mambro", le numéro un de la secte, explique-t-il au journal suisse. "Il m'avait fait la prédiction que je n'irais pas diriger un concert à Berlin. La veille de mon départ, j'ai fait une chute d'un étage, je n'ai jamais dirigé ce concert."

Le juge instructeur et ses experts judiciaires combattaient beaucoup plus les parties civiles que Michel Tabachnik Alain Vuarnet

Dans l'affaire de l'Ordre du Temple Solaire, Michel Tabachnik comparaît seul : les fondateurs de l'Ordre du Temple Solaire, Jo Di Mambro et Luc Jouret, ont eux trouvé la mort dans un des massacres précédents. Ensemble, ils persuadaient les adeptes de l'organisation que leur âme pouvait voyager vers un monde meilleur, grâce à la mort. C'est pourquoi l'enquête penche vers la thèse du "suicide collectif" pour qualifier les événements mortels survenus en France, mais aussi en Suisse et au Canada.

Pour Alain Vuarnet et les parties civiles, la thèse de l'assassinat n'a pas été assez creusée pendant l'instruction. "À l'origine, on parle d'assassinat, participation à une association de malfaiteurs, complicité d'assassinat et par la suite - allez savoir pourquoi - 'assassinat' n'existe plus", explique-t-il. Pendant le procès, il n'en est pas question non plus, excepté lorsque le procureur prend la parole et évoque la responsabilité morale de Michel Tabachnik.

Pourtant, en appel, le chef d'orchestre est relaxé une seconde fois. L'avocat général n'a même pas prononcé de réquisitions. Alain Vuarnet s'indigne. "Pendant cinq ans d'instruction en tant que parties civiles, j'ai eu l'impression que le juge instructeur et ses experts judiciaires combattaient beaucoup plus les parties civiles que Michel Tabachnik", conclut-il.



