Meurtre de Magalie Part : le mystère des mégots

et Marie Bossard

publié le 05/11/2020 à 21:05

Le mardi 27 mars 2001, un corps de jeune femme totalement dénudé et en partie carbonisé est retrouvé dans un chemin sur la commune de Vulbens. Les gendarmes se rendent rapidement sur place et constate que le corps n'a pas été brûlé sur place. Des indices sont collectés près du corps et notamment des mégots de cigarettes vendues uniquement en Suisse.

La victime est identifiée rapidement : il s'agit de Magalie Part, 19 ans. Sa disparition avait été signalée par son mari, la veille en fin d'après-midi. Elle est morte sous une pluie de coups. Le médecin légiste va constater environ 14 fractures.

La jeune femme avait prévu d'aller acheter des cigarettes le lundi matin. Les enquêteurs retracent son emploi du temps, mais n'arrivent pas à déterminer l'heure précise de la mort et le déroulé des éléments. L'ADN sur les mégots de cigarettes est en cours d'analyse. Il permettra peut-être de résoudre le mystère qui entour la mort de Magalie depuis près de 20 ans.

Nos invités



Serge Pueyo, journaliste correspondant RTL.

Me Georges Rimondi, avocat du père de Magalie Part.

Eric Berot, chef de l'OCRVP (L’Office Central pour la Répression des Violences aux Personnes)

Soumettre une affaire

Vous pouvez à tout moment soumettre une affaire à Jean-Alphonse Richard. Laissez votre message avec les principales informations nécessaires à l'équipe de l'émission pour programmer, peut-être prochainement, ce fait-divers dans L'Heure du Crime.