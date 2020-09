L'affaire du petit Valentin : un crime aux portes de la folie

et Marie Bossard

publié le 17/09/2020 à 21:05

Le 28 juillet 2008, Valentin Crémault, 11 ans, est retrouvé mort à Lagnieu, près de Bourg-en-Bresse. Le garçon était parti faire du vélo autour de la maison d'amis de ses parents chez qui il dort ce soir-là. Il est retrouvé vers minuit et demi, dans une ruelle mal éclairée. Il gît dans une mare de sang.

Les gendarmes vont d'abord s'orienter sur la piste d'une meute de chiens errants, mais le légiste va vite donner une autre version. Valentin a été frappé de 44 coups de couteaux.



Trois jours après le meurtre sauvage du garçon, un couple étrange est arrêté. Il parle tout seul et fixe les gens. Elle balade un chat en laisse. Il s'agit de Stéphane Moitoiret et Noëlla Hégo. Un couteau est retrouvé dans leurs affaires avec l'ADN de Valentin. Stéphane Moitoiret avoue et explique que sa compagne de route n'y est pour rien. Il explique qu'il devait faire un "retour en arrière"...

Au moment du procès, ils vont être étudiés par des dizaines d'experts psychiatriques. La majorité va considérer que son discernement a été altéré au moment des faits mais pas aboli. Il est donc jugé et condamné à 30 ans de prison en appel. Noëlla Hégo sera condamnée à 5 ans.



Nos invités

Le général d'armée David Galtier, auteur de "Mon combat contre le crime", chez Robert Laffont.

Soumettre une affaire

Vous pouvez à tout moment soumettre une affaire à Jean-Alphonse Richard. Laissez votre message avec les principales informations nécessaires à l'équipe de l'émission pour programmer, peut-être prochainement, ce fait-divers dans L'Heure du Crime.