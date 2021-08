Assassinat de Kévin Chavatte : comment les deux meurtriers ont élaboré leur plan macabre

Le samedi 2 juillet 2018, Kévin Chavatte, lycéen à Mourmelon-le-Grand dans la Marne est tué alors qu'il se promenait dans un parc. Les assassins sont deux de ses camarades: Damien et Ariane. Les deux adolescents avaient préparé leur meurtre depuis plusieurs semaines. Dès de début de l'affaire, ils essaient de s'écarter des soupçons.

Ariane est la seule témoin de la scène. Elle oriente délibérément les enquêteurs sur un fausse piste en brossant un faux-portrait robot de l'agresseur de Kévin. Les enquêteurs mettent plusieurs jours à découvrir qu'elle a menti. Quant à Damien, il est rapidement suspecté par les enquêteurs. Mais celui-ci a préparé un alibi : il explique aux gendarmes qu'il était parti faire de la course à pied au moment du meurtre.

"Il donnera des preuves qu'il a fabriquées, montrant les chaussures de running avec laquelle il est censé aller courir, indiquant son parcours sur une application spécifique", raconte Ombeline Mahuzier, procureure de Châlons-en-Champagne, dans cet épisode des Voix du Crime.

Des recherches internet confondantes

Mais Damien finit par revenir sur sa version et reconnaît les faits. Des vêtements tachés du sang de Kévin trouvés dans sa chambre confondent définitivement l'adolescent.

C'est l'examen des ordinateurs et des téléphones des deux adolescents qui va ensuite révéler encore plus de détails. Pendant les semaines qui ont précédé le meurtre, Damien et Ariane ont échangé de nombreux messages.

"On retrouve des recherches sur Internet réalisées par l'un et l'autre", explique Ombeline Mahuzier. "Les deux adolescents ont fait des recherches "sur le meurtre parfait, sur la façon de porter des coups au visage ou au ventre, sur les affaires criminelles".

Un projet criminel pensé

Les deux jeunes sont pourtant bien conscients de ce qu'ils sont en train de préparer. Ariane incite Damien à agir de façon impulsive.

"Les messages qu'elle va lui envoyer en retour sont des messages qui vont peser très lourd dans la démonstration de projet criminel, explique Ombeline Mahuzier, puisqu'elle lui dit encore une fois de ne pas réfléchir et surtout qu'il pourra plaider la démence, qu'il est mineur, qu'il risque moins. Il est bien clair dans leur tête que les conséquences de leurs actes, ce sera la cour d'assises des mineurs", explique Ombeline Mahuzier.



L'altération du discernement n'est finalement pas retenue par la cour d'assise lors du procès. "Ils ont tous les deux, à mon sens, élaboré ensemble ce pacte mortel. Ils l'ont mis à exécution ensemble et ils ont tous les deux du sang sur les mains", détaille Ombeline Mahuzier.

Le 30 janvier 2021, Ariane et Damien sont respectivement condamnés à 19 et 18 ans de réclusion criminelle. "Ils s'étaient préparés évidemment à cette sanction, à une sanction lourde. Ils savaient qu'il ressortirait qu'il ne ressortirait pas libre de cette audience", conclut Ombeline Mahuzier.



