Mickaël Jouis : le mort oublié de La Varenne

et Marie Bossard

publié le 07/04/2021 à 21:05

Le 17 juin 2002, Marc et Marie-Josèphe Jouis, un couple vivant à La Varenne (Maine-et-Loire), viennent signaler la disparition de leur fils à la gendarmerie. Mickaël, 25 ans, n'a pas donné de nouvelles du week-end et ne s'est pas présenté au travail. La dernière fois qu'ils l'ont vu c'était 2 jours plus tôt alors qu'il se rendait chez l'un de ses meilleurs copains. Ce soir-là, il avait prévu de retrouver la plupart de ses amis à une fête inter-villages sur les bords de Loire.

Les gendarmes sont préoccupés par cette disparition parce que Mickaël n'est pas du genre à disparaître sans donner de nouvelles. Ce 17 juin, il devait d'ailleurs emménager dans une colocation. Un hélicoptère est déployé sur place, une battue réunissant 200 personnes est organisée, les proches et amis de Mickaël tentent de retracer son chemin au retour de la fête. Les recherches se poursuivent durant plusieurs jours, mais aucune trace de lui.

Le 25 juin 2002, la présence d'un cadavre est signalée au lieu-dit la Haute Sauzaie, près d'une station d'épuration. Le corps est celui d'un jeune homme de corpulence menue. Le premier médecin sur les lieux constate le décès. Il est frappé par l'état de décomposition de la victime et par le fait que son pantalon soit baissé jusqu'aux chevilles et à l'envers. Dans le jean de la victime est retrouvé une carte bancaire au nom de Mickaël Jouis.

Les premières constations montrent qu'il avait 1 gramme 23 d'alcool dans le sang au moment de sa mort, mais n'avait pas consommé de stupéfiants. Ses parents sont prévenus de la découverte du corps. Ils émettent très vite des doutes sur le lieu où a été retrouvé Mickaël : trois hommes dont l'oncle de Mickaël avaient ratissé les lieux il y a trois jours et n'avaient aperçu aucun corps.

Nos invités

Marc et Marie-Josèphe Jouis, les parents de Mickaël

Me Philippe Billaud, avocat des parents

