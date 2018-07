publié le 27/03/2018 à 18:27

Après plus de six mois d'angoisse, Arnaud Beltrame avait obtenu des réponses sur la disparition de son père. Ce dernier, qui n'avait plus donné signe de vie depuis août dernier, a été retrouvé au Grau-du-Roi, dans le département du Gard. Le corps sans vie de ce père de famille a été retrouvé, courant février, dans les filets d'un bateau de pêche, selon les informations de Midi Libre.



Identifié grâce à son ADN, le père d'Arnaud Beltrame a été inhumé le 16 mars dernier, une semaine avant les attaques terroristes dans l'Aude où le lieutenant-colonel, qui s'était échangé contre un otage, ne perde la vie.



Jean-François Beltrame, âgé de 72 ans, vivait au Grau-du-Roi depuis plusieurs mois. Selon le quotidien régional, ce père de famille était parti du Port Carmargue, station balnéaire locale, le 16 août 2017. Son bateau avait été retrouvé un mois plus tard non loin d'une plage du département des Bouches-du-Rhône.