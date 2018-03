publié le 27/03/2018 à 11:56

Le noir et blanc s'invite ce matin dans vos journaux avec ce visage, celui de Youri Gagarine. Cela fait aujourd'hui 50 ans jour pour jour que disparaissait celui qui fut le premier homme à voler dans l'espace. L'incarnation aussi rappelle ce matin Le Figaro de la suprématie spatiale de l'URSS sur son grand ennemi, les États-Unis.



C'est d'ailleurs, rappelle Libération la première fois dans l'histoire de l'Union soviétique qu'une journée de deuil national est observée pour une personne qui n'est pas chef de l'État.

Ce décès, c'est aussi, rappelle le journal sur son site internet, l'un des secrets les mieux gardés de Russie. Officiellement Gagarine a trouvé la mort en avion en voulant éviter un ballon météo. Officiellement, car depuis 50 ans les rumeurs les plus folles circulent. Pour certains, Gagarine a été tué sur ordre du Kremlin, jaloux de sa popularité. Pour d'autres, il était ivre. Certains pensent même qu'il a été kidnappé par des extraterrestres. Rumeurs alimentées par le fait que le rapport de la commission officielle, 29 volumes au total, n'a jamais été publié.

En 2011, à l'occasion du 50e anniversaire du premier vol dans l'espace, les archives du Kremlin ont bien annoncé avoir levé le voile sur ce décès. Problème, le document évoque la présence du fameux ballon météo comme l'une des raisons probables. "L'une des raisons probables". La formule ne veut rien dire et fait bondir les historiens à l'image d'Alexandre Glouchko. Pour lui, si le pouvoir continue à entretenir le mystère, c'est bien la preuve qu'il y a un problème. Selon lui c'est un autre avion qui serait à l'origine de l'accident.

Un Sukhoï qui n'aurait pas dû se trouver là. En franchissant le mur du son, le pilote aurait provoqué la vrille et le crash de l'avion de Gagarine. Si la commission l'a caché c'est, toujours d'après cet historien, pour protéger le pilote survivant. Un homme visiblement assez connu, aujourd'hui vieux et malade.

Arnaud Beltrame, héros dès 2005

Dans vos journaux également l'hommage au lieutenant-colonel Beltrame et petite indiscrétion du Figaro. François Fillon assistera, c'est en tout cas ce que dit le journal à la cérémonie demain aux Invalides. Si c'est confirmé, ce serait l'une de ses toutes premières apparitions publiques depuis la présidentielle. L'ancien Premier ministre a visiblement été très touché par le geste de bravoure d'Arnaud Beltrame.



Geste qui a surpris tout le monde. Tous, sauf ceux qui le connaissaient, ses proches. Hier, ici-même sur RTL, sa mère disait ne pas avoir été du tout étonnée. "Il a eu déjà des situations analogues" disait sa maman hier sur RTL. Eh bien l'Obs nous dit ce matin lesquelles. Par le passé, Arnaud Beltrame a en effet déjà sauvé un otage. Une otage plus précisément. C'était en Irak, lors d'une opération antiterroriste en 2005.



À l'époque, écrit Mathieu Delahousse, Arnaud Beltrame, n'était pas le héros national que la France s'apprête à célébrer mais un anonyme gendarme d'élite, tout juste admis à l'Escadron parachutiste d'intervention de la Gendarmerie nationale (EPIGN), groupe d'appui du GIGN. Ses ordres de mission étaient confidentiels. Ses opérations, secrètes comme le sont toujours celles des forces françaises à l'étranger, surtout en temps de guerre.



Nous sommes le 7 septembre, le climat sur place est très tendu pour les Français. Nous sommes quelques semaines après la libération de la journaliste Florence Aubenas. Quelques jours auparavant, l'ambassadeur de France a dû lui-même être exfiltré. Ce jour-là, l'alerte est donnée au sujet d'une Française installée en Irak depuis plusieurs mois. D'après les informations reçues par les Français, son enlèvement est imminent.



Arnaud Beltrame et ses hommes sont donc chargés de la localiser, de la protéger et de l'exfiltrer en lieu sûr. Il faut traverser la ville, convaincre la Française et la ramener vers l'aéroport. Le temps presse. Aucun détail connu sur les moyens utilisés. Aucune trace d'engagement face aux terroristes sur le point d'agir. Aucun commentaire public sur l'opération. Mais pour le gendarme français, une décoration militaire exceptionnelle décernée uniquement aux soldats qui se sont illustrés pour une "action d'éclat". Le secret sur cette mission a été partiellement levé le weekend-end dernier. La Direction générale de la Gendarmerie nationale expliquant que le lieutenant-colonel avait, au péril de sa vie conduit une mission complexe de récupération d'un ressortissant français menacé par un groupe terroriste.

Des panneaux "anti-jihadistes"

Dans ce contexte, je vous signale aussi ces révélations du Point ce matin. Selon l'hebdomadaire, des automobilistes de la région toulousaine ont découvert de bien étranges panneaux de signalisation. Des panneaux arborant le mot jihadistes, barrés d'un trait rouge. Posé juste en dessous du panneau indiquant l'entrée dans la ville. Une enquête a bien sûr été ouverte. Les images de caméras de vidéosurveillance sont étudiées. "Il s'agit, explique les policiers, d'identifier les auteurs et de comprendre leurs motivations même si elles semblent assez claires."



On a commencé avec un anniversaire : les 50 ans de la disparition de Youri Gagarine. Et bien ce 27 mars marque aussi les 20 ans du viagra. Rien à voir je vous l'accorde, c'est le Républicain Lorrain entre autre qui donne l'info ce matin. Le Républicain lorrain qui change de format aujourd'hui. Il passe au format tabloïd. Comme les autres quotidiens régionaux. Il était le dernier à ne pas encore y être passé, encore une page d'histoire qui se tourne.