publié le 23/03/2018 à 16:10

Six mois sans attaque terroriste sur le territoire avant qu'un homme ne s'arme contre la France vendredi 23 mars. L'individu serait un Franco-Marocain né en 1992 (25 ans) fiché auprès de la DGSI. Il aurait fait de la prison pour des faits de droits commun, notamment possession et trafic de stupéfiants, d'après le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb. Le Franco-marocain, Redouane Lakdim, a agi seul.



Durant la prise d'otages qui s'est soldée par l'assaut du GIGN un peu avant 15 heures, un gendarme s'est porté volontaire pour échanger sa place avec celle du dernier otage. Il a malheureusement été blessé, pour une raison que l'on ignore à ce stade.

Mais l'assaut a été donné à peu près au même moment. Le gendarme a été évacué en ambulance. Il aurait été "grièvement blessé" par une ou plusieurs balles du terroriste et a été transporté au bloc opératoire.



Le suspect "a d'abord volé une voiture à Carcassonne, tuant un passager et blessant le conducteur, avant de toucher à l'épaule un CRS à proximité de la caserne située non loin de là. Ensuite, il a tué deux autres personnes au cours de la prise d'otages dans le supermarché de Trèbes", selon des sources proches de l'enquête qui se sont confiées à l'AFP.



C'est vers 11 heures du matin qu'il est entré dans la grande surface armes à la main et faisant feu, une vingtaine de clients et employés ont réussi à prendre la fuite. Le preneur d'otages n'était alors plus qu'avec une seule personne qu'il retenait à l'intérieur avant la proposition du gendarme. Gérard Collomb a salué son "héroïsme".