Chaque samedi, Jean-Baptiste Nicolle, journaliste enquêteur pour l'émission Ça peut vous arriver diffusée sur RTL, vous raconte une arnaque qu'il a repérée dans la presse locale. Dans cet épisode, il revient sur la mésaventure de Fanny, une agricultrice et habitante de Plédéliac, dans les Côtes-d'Armor. Jean-Baptiste a repéré dans le journal Ouest France cette escroquerie sans nom.

Tout a commencé en avril 2023, où l'éleveuse de bufflonne a mis en vente sa machine à fabriquer de la mozzarella, dans le but de renflouer ses caisses. Selon le quotidien régional, Fanny a d'abord trouvé des acheteuses dans le Tarn-et-Garonne. Le plus naturellement du monde, elle leur a envoyé sa facture et son RIB. Ces acheteuses étaient persuadées de recevoir les bons documents. En toute bonne foi, elles ont transmis les papiers à leur banque. Puis, elles ont envoyé l'ordre de virement signé à l'agriculture bretonne. Sans se douter de rien, Fanny leur a remis en contrepartie la machine.

Au bout de plusieurs jours, Fanny n'était toujours pas en possession des 18.000 euros de la vente sur son compte. Forcément, la jeune femme de 38 ans s'est inquiétée et comme elle nous l'explique, elle est parvenue à obtenir un entretien avec le conseiller bancaire des acheteuses : "Quand j'ai dit que je n'avais pas reçu les 18.000 euros, le banquier m'a assuré que le virement avait bien été effectué. Et là, en regardant de plus près, il m'a annoncé que j'ai été piratée. Il m'a montré la facture que les acheteuses lui ont envoyée. Et là, le ciel s'est écroulé sur moi", raconte l'agricultrice.

Sur cette facture apparaît bien le nom de l'entreprise de Fanny. En revanche, le RIB, lui, n'est pas le sien et correspond à celui d'un parfait inconnu. En clair, quand ils ont envoyé ces documents aux acheteuses, ils ont été interceptés et modifiés par un hacker. Le banquier, lui, n'y a vu que du feu. Il a viré les fonds sur le mauvais compte et malheureusement, quand il s'est rendu compte d'un problème, il était déjà trop tard pour effectuer un rappel.

"La facilité aurait été d'attaquer les acheteuses pour un non-paiement, une mise en demeure et contacter un huissier. Sauf qu'il est hors de question d'attaquer d'autres agricultrices, d'autres femmes qui travaillent dur comme moi", explique-t-elle. Pour essayer de retrouver son argent. Fanny envisage plutôt de se retourner contre la banque des acheteuses. Elle reproche au conseiller d'avoir commis une négligence en ne vérifiant pas le RIB qui lui avait été communiqué.

En attendant, sans son argent, elle ne peut pas se procurer une autre machine et son activité se trouve fortement ralentie. "Je fabrique la matière à la main, donc je fais des quantités limitées, je ne peux pas faire plus de 250 heures par semaine. Physiquement, c'est difficile et douloureux. Avec une machine, je ne peux pas produire beaucoup plus", détaille l'éleveuse. "Ne mettez plus de RIB sur les factu