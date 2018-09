Aquarius : "On parle d'une poignée de gens", lance Nathalie Loiseau

et Claire Gaveau

publié le 26/09/2018 à 08:33

C'est une nouvelle fois à Malte que l'Aquarius doit accoster. Les 58 migrants présents à bord doivent débarquer sur l'île avant d'être ensuite accueillis par la France, l'Espagne, le Portugal et l'Allemagne en vertu d'un accord entre ces quatre gouvernements européens. "Le bateau est proche des côtes de Malte et il est vraisemblable que les naufragés vont être transbordés sur un navire maltais et pris en charge", explique Nathalie Loiseau, ministre chargée des Affaires européennes.



Invitée de RTL ce mercredi 26 septembre, elle rappelle que la France va accueillir 18 de ses 58 naufragés. "Depuis juin, 250 migrants sont en France. C’est-à-dire qu'on parle d'une poignée de gens. Ce n'est pas un afflux migratoire sans précédent, c'est tout le contraire. Il y a près de dix fois moins de traversées vers l'Italie que l'année dernière", développe-t-elle.

Malgré ce constat, le débat sur l'accueil des migrants est incessant. "Pour ces poignées de gens, il a fallu à chaque fois que le président de la République appelle ses partenaires européens pour les convaincre d'accueillir des naufragés", lance-t-elle, pointant notamment du doigt la politique migratoire de l'Italie.